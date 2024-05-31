Aba Güreşi Okullar Türkiye Şampiyonasında Çorumlu güreşçiler bir gümüş üç bronz madalla kazandılar. Kayseri’de hafta sonunda yapılan Aba Güreşi Türkiye Şampiyonasında 60 kiloda mücadele eden Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu öğrencisi Batuhan Özkaya finalde kaybederek Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

65 kiloda Türkler Ortaokulu’ndan Batuhan Taşkaldıran, 85 kiloda Kerebigazi İmam Hatip Ortaokulu’ndan Furkan Altuntaş ve 100 kiloda Spor Lisesi’nden Ertunç Aktan üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.