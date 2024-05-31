2. Amatör Küme Final Grubunda ilk maçını kazanan iki takım Mecitözüspor ile Osmancıkgücü arasındaki maçtan 6-1 galip ayrılan Osmancıkgücü yoluna kayıpsız devam etti.

Mecitözü ilçe sahasında oynanan maçın ilk yarısının son bölümünde Yusuf’un iki ve M. Melih’in attığı gollerle 3-0 önde tamamlayan Osmancıkgücüspor ikinci yarının başında Ayberk’in golüne engel olamadı veev sahibi takım umutlandı.

Osmancıkgücüspor sonraki bölümde oyunun kontrolünü eline geçirdi ve Furkan, Mehmet’in golleri ile farkı açtı. Son dakikada Yusuf’un golü ile maçı 6-1 kazanan Osmancıkgücü ikinci maçından da üç puanla ayrılarak liderliğini sürdürdü. Mecitözüspor ise ikinci maçından mağlubiyet ile ayrıldı ve üç puanla kaldı.