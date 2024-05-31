Türkiye'nin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün siyasi arenaya geri dönme planları hakkında ortaya pek çok kez iddialar atılmış ancak Gül cephesi haberlere karşı sessizliğini bozmamıştı. Ankara kulisleri yeniden Abdullah Gül ismiyle çalkalanmaya başladı. Gül'ün, siyasi sahneye dönüş için hazırlıklara başladığı ifade edildi.

1991-2007 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde beş dönem Kayseri Milletvekili olarak hizmet veren ve 2001'de AK Parti'nin kuruluşunda rol alan isimlerden biri olan Abdullah Gül, 2002'de Başbakan olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 58'nci Hükümeti'ni kurdu. 28 Ağustos 2007 tarihinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye'nin 11'nci Cumhurbaşkanı seçildi. Siyasi kariyerinde pek çok önemli göreve gelen Gül hakkında TV100 köşe yazarı Barış Yarkadaş, önemli bir iddia ortaya attı.

"3 PARTİYİ BİRLEŞTİRİP GENEL BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURACAK"

Abdullah Gül'ün 3 partiyi tek çatı altında birleştireceğini ifade eden Yarkadaş, "11. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Kurucusu Abdullah Gül'ün yakın çevresi 'yeni bir parti' için düğmeye basınca, 75 koruması olduğu ve devletin 17 aracını kullandığı haberi patladı. Gül'ün yakın çevresi, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin tek çatı altında birleşmesi ve partinin başına da Gül'ün geçmesi için kulis yapıyor. Gül ve çevresi Erdoğan sonrası için pozisyon alıyor. Gül'ün de yeni parti ve siyasete sıcak baktığı konuşuluyor" ifadelerine yer verdi.

YEREL SEÇİMLERDE BAŞARISIZ OLMUŞLARDI

Genel seçimlerde CHP listelerinden seçime giren DEVA Partisi 15, Gelecek ve Saadet partileri 10 milletvekili kazanarak TBMM'de grup oluşturmaya hak kazanmıştı. Ancak yerel seçimlerde ise 3 parti de hüsrana uğramıştı. Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi, Türkiye'nin hiçbir noktasında belediye seçimini kazanamadı. Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi bir ilçe kazanırken Saadet Partisi 1 ilçe ve 1 beldede ipi göğüsleyebildi.

Haberler.com / Şahin Solak