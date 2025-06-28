Çorum Belediyesi Abide Kavşağı’nda yeni düzenleme yapıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kavşağın ortasında atıl bulunan havuzu tamamen ortadan kaldırırken, yeşil alan korundu. Döner kavşakta estetik görünüm ve trafikte görüş açısını rahatlatacak çalışmaların devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Belediye’den yapılan duyuruda ise “Abide Kavşağı düzenlememiz için çalışmalarımıza başladık. Çok yakında, bulunduğu bölgeye anlam katacak bir çalışma ortaya çıkacak. Abide Kavşağı, sadece bir geçiş noktası değil; milli ruhun ve ortak hafızanın sembolü olacak.” ifadelerine yer verildi.