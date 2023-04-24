Millet İttifakı’na destek veren siyasi partilerin Çorum kadın kolları yöneticileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni işler hale getirmek ve parlamenter sistemi tekrar kurmakta kararlı olduklarını bildirdi.

CHP ve Millet İttifakı'na destek veren siyasi partiler tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 103. yıldönümü etkinliklerine kadınlar da katılım sağladı.

Kadın Kolları adına açıklama yapan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Atatürk'ün TBMM'yi açarken, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dediğini hatırlatarak, “TBMM'nin kuruluşunun amacı düzenli bir ordu kurulması ve Kurtuluş Savaşı’nın başlamasıdır. Savaşın başarılı olması için parlamenter sistemin gerekliliğine inan Atatürk, bir ülkenin kalkınmasında adaletin, eğitimin eşit uygulanmasında, yolsuzluğun ve yoksulluğun engellenmesinde meclisten çıkan kararların önemini bildiği için “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” demiştir. Bugün, tek adamın verdiği kararlar ülkeyi karanlığa doğru sürüklemektedir. Acil olarak çalışan, sağlıklı kararlar veren parlamenter sisteme ihtiyaç vardır.

Biz Millet İttifakı kadınları olarak; ülkemizi adaletsizliğe, yoksulluğa, yolsuzluğa, eğitimsizliğe götüren bu sistemi değiştirmek, çocuklarımıza yaşanır bir ülke bırakmak için bir araya geldik. Birleşe birleşe kazanacağız dedik. Bugünün anlamına uygun parlamenter sistemi güçlendirmeye karar verdik. 14 Mayıs Anneler Günü… Hadi anneler; çocuklarınız için, torunlarınız için, kendi haklarınız ve özgürlüğünüz için, 'Atam sana söz, açtığın meclisi işler hale getireceğiz' diyelim" ifadesini kullandı.

Milletvekili Adayları Mehmet Tahtasız, Bekir Özsaçmacı, Burçin Solmaz Polat ve parti yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilen 23 Nisan etkinliklerine; CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Meral Özeşer, Gelecek Partisi Kadın Kolları Başkanı Selma Bayrakdar, DEVA Partisi Milletvekili Aday Adayı Zehra Benli, CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül ile partilerin kadın kolları üyeleri destek verdi. (Haber Merkezi)