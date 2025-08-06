Adana Demirspor’un içerisinde bulunduğu maddi sıkıntı kulübü iyice aşağıya çekiyor.

Bugünlerde taraftarlar, bu anlamda büyük mücadele veriyor. Hemen her kesimin kapısını çalan Mavi-Lacivertli taraftarlar, Valilik onaylı açılan hesaba destek olmak isteyenleri davet ediyorlar. Bugüne kadar verilen destek 5 Milyona yaklaştı.

“ŞAMPİYONLUK FORMASINI AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARALIM”

Adana Demirspor’un eski oyuncularından Cihat Metin de konuya duyarsız kalmadı. Uzun yıllardır sakladığı 1986 yılındaki şampiyonluk formasını düzenleyebilecekleri açık artırma ile satışa çıkarmayı planlayan Cihat Metin, bu konuda yardım bekliyor.

Cihat Metin, “O dönem biz altyapıdaydık. Adana Demirspor şampiyon olmuştu. Bende Kaptan Ümit Özkalp’in şampiyonluk formasını almıştım ve bugüne kadar sakladım. Eğer istenirse, kulübümüze destek olacaksa açık artırma ile satılabilir. Geliri de Adana Demirspor’a katkı şeklinde sağlanabilir. “dedi.

Taraftarlardan konuyla ilgili destek bekleyen Metin, ”Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Adana Demirspor için taşın altına gövdelerini koydular. Benim de böyle bir önerim oldu. Onların desteğiyle çorbada hepimizin tuzu olabilir. İnanıyorum ki Adana’nın desteğiyle Adana Demirspor, bulunduğu bu zor durumdan kurtulacaktır.” Diye konuştu.