Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi’nin 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 11.00’da dernek binasında yapılacak.

Genel kurulda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanacak. Yeni dernek başkanı, yönetim kurulu ve diğer yönetim organları ile genel merkez delegelerinin de belirleneceği genel kurulda, derneğin yaptığı faaliyetler ve gelecek döneme ilişkin yol haritası ele alınacak.

ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, genel kurula tüm dernek üyelerini, siyasi parti temsilcilerini ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerini davet etti.