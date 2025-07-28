Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir’in oğlu Mehmet Emin Özdemir, Beyza Nur Sevinç ile hayatını birleştirdi.
Türkan-İslam Sevinç çiftinin kızı Beyza Nur Sevinç, Aynur-Adem Özdemir çiftinin oğlu Mehmet Emin Özdemir ile dünyaevine girdi.
DÜĞÜNE YOĞUN KATILIM
Düğüne Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Azaklı, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Yargıtay Üyesi Süleyman Öztürk, eski Çorum Milletvekili Murat Yıldırım, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Meryem Demir, Eti Maden eski Genel Müdürü Serkan Keleşer, TCDD eski Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanısıra çok sayıda davetli katıldı.
Genç çiftin nikâhını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıydı.
ÖZDEMİR, DAVETLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ.
Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.
Hakimiyet, genç çifti tebrik eder, ömür boyu mutluluklar diler.