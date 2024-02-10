Geçtiğimiz yıl hayata veda eden Çorum'un efsane siyasetçilerden, mimar, iş insanı, 19. Dönem DYP Çorum Milletvekili Arslan Adnan Türkoğlu, vefatının birinci yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Anma programına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar ve Alaca İlçe Başkanı İsmail Gençkurt, Türkoğlu ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Anma programı kapsamında Türkoğlu'nun Ulumezarlık'taki mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Türkoğlu, 1991–1995 yılları arasında 4 yıl süreyle Çorum milletvekilliği yapan ve bu dönemde Çorum’a kazandırdığı birçok eserle Çorum’un efsaneleri arasına adını yazdırmıştı.