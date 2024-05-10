Çorum’da 4-10 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde stant açıldı.
Valilik bahçesinde düzenlenen Trafik Haftası etkinliğine Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Şoförler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Taksiciler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli katıldı.
Vali Dağlı ve protokol üyeleri açılan stantları gezerek, bilgi aldı.
Program kapsamında ayrıca Vali Dağlı Gazi Caddesi’nde uygulama yaparak sürücüleri emniyet kemeri ve trafik kuralları konusunda uyardı.
Programın devamında yılın şoförlerine Vali Dağlı ve protokol üyeleri tarafından teşekkür plaketi verildi.
Yılın şoförü seçilen Kadir Bayburtlu’ya plaketini Vali Zülkif Dağlı, Yunus Doğan’a Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Rıza Çelik’e Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve Arif Çırak’a ise Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya verdi.
Program sonunda Yeşilay Bisiklet Turu’nda çekilişle bisiklet kazanan Vali Dağlı, bisikleti şehit çocuğu Ahmet Kapaklıkaya’ya teslim etti.