Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından teknik ekipman ve kıyafetlerin kullanıldığı aralarında Çorum'un da bulunduğu 8 il ve 28 personelin katılımıyla yapılan kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehditler(KBRN) tatbikatı nefes kesti.

Samsun AFAD, doğal afetlerle mücadele ve kimyasal salgınlara karşın eğitim ve tatbikatlara devam ediyor. Bu kapsamda sürekli olarak birçok kamu kurumu ile STK’lara çeşitli eğitimler veriliyor. Son olarak AFAD’da görevli 8 ilden gelen personele Samsun’da KBRN müdahale tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta kimyasal gaz atılan ortama teknik kıyafet ve maskeyle giren personeller, gazdan etkilenmeyerek tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiler. Personeller, tatbikatın bir parçası olarak gaz odasından çıktıktan sonra uzun süre dekontaminasyon (temizleme) işlemi yaptırdılar.



100 bin arama-kurtarma, 100 bin de destek AFAD gönüllüsü hedefi

AFAD Başkanlığının koyduğu hedef doğrultusunda Samsun’da her gün eğitim ve tatbikat gerçekleştirdiklerini ifade eden Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Seyit Ahmet Seldüz, “Halkımızı afetler konusunda bilinçlendirmek amacıyla, okullarımızda, işyerlerimizde, kamu kurum kuruluşlarında ve apartman ile sitelerde belirlenmiş standartlara ve kaliteye uygun olarak afet farkındalık eğitimi vermekteyiz. Afet farkındalık eğitimi vermek önemli ve etkili bir adımdır, toplumun afetler karşısında bilinçli olması, hazırlıklı olması ve doğru davranışları sergileyebilmesi hayati önem taşımaktadır. Ayrıca okullar, işyerleri, kamu kurumları ve toplu yaşam alanları gibi çeşitli platformlarda bu eğitimlerin verilmesi, farkındalık oluşturmak için geniş kitlelere ulaşmanın bir yoludur. Bu eğitimlerin düzenli olarak tekrarlanması ve sürekli olarak güncellenmesi ise oldukça önemlidir. Afet farkındalık eğitimi verirken, afet gönüllülük sistemini de vatandaşlarımıza anlatmaktayız. 6 Şubat depreminden sonra ilimizde yaklaşık 25 bin civarında AFAD gönüllümüz oldu. Gönüllülerimize sürekli ve düzenli eğitim vermekteyiz ve gönüllülerimizi 'destek AFAD gönüllüsü' yapmaktayız. Şu an itibariyle 2 bin civarında destek AFAD gönüllümüz var. Hedefimiz bu sayıyı 17 Ağustos depreminin yıldönümüne kadar 3 bine çıkartmak. Ayrıca ülke genelinde AFAD Başkanlığımızın 17 Ağustos tarihine kadar bu sayıyı 100 bine çıkartma hedefi var. Başkanlığımız bu tarihe kadar 100 bin arama kurtarma ekibi de yetiştirmeyi hedefliyor. Bununla ilgili Samsun AFAD'da eğitim çalışmalarımız devam ediyor. Eğitim parkurlarımızda sürekli devam ediyor ve hiç boş kalmıyor. Depremde arama kurtarma eğitimlerine kamu kurum kuruluşlarının katılımıyla hızlı bir şekilde eğitim vermeye çalışıyoruz” dedi.



“8 ilden 28 personelin katılımı ile başarılı bir KBRN tatbikatı gerçekleştirdik”

10 gün süren eğitimler sonrasında başarılı bir tatbikatı geride bıraktıklarını dile getiren Seyit Ahmet Seldüz, “Bugün de kurumumuzda KBRN tatbikatımız oldu. Trabzon, Artvin, Giresun, Ordu, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun'dan müteşekkil 8 ilimiz 28 personel ile KBRN cihazlarının tanıtımı, kullanımıyla ilgili bir tatbikat yaptık. Başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Tatbikat kapsamında kimyasal tehlikesi senaryosunu gerçekleştirdiler. KBRN ekibimiz koruyucu kıyafetlerini giydikten sonra kapalı bir ortamda bu gaza maruz kaldılar. Daha sonra dekontaminasyon işlemi yani maruz kalınan kimyasaldan arındırılma, temizleme işlemi gerçekleştirildi. Kimyasal veya gaz bulaşan vatandaşlarımızın temizliğine bir örnek teşekkül etti buradaki tatbikatımız. Gayet başarılı bir tatbikat oldu” diye konuştu.

Eğitim faaliyetlerinin her gün devam ettiğini belirten Seldüz, “Eğitimlerimiz devam ediyor. Aynı zamanda kamu kurum kuruluşlarımızdan, özel sektörden akredite olan ve akredite süreci devam eden yaklaşık 25 civarında kurum kuruluş ve STK’mız var. Bu ekiplerden 5 arama ve kurtarma ekibimiz akredite olmuş durumdadır. 20 tane kuruluşumuz da akredite olma yolunda devam ediyor. Amacımız ülkemizde afet bilinci kültürünü yaygınlaştırmak, geliştirmek ve vatandaşlarımızı bu konuda eğitmek. Deprem konusunda eğitimlerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Depremde arama kurtarmada da 100 bin hedefine ulaşmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.