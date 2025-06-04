Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde 9 yıl önce meydana gelen sel felaketinde lokantasını su basan Adem Uzuner isimli lokantacı esnafı bu defa Ortahisar ilçesinde benzer bir felaketi yaşadı.

Trabzon'da dün etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde bir saatte metrekareye düşen 63 kilogram yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı. Devlet eski Sahil Yolu sel sularıyla dolarak ulaşıma kapandı, park halindeki araçlar suya gömüldü. Trabzon'un selden en fazla etkilenen ikinci noktası ise Pazarkapı Mahallesi olurken, burada da iş yerleri su baskınlarına maruz kaldı.

Pazarkapı Mahallesinde lokanta işleten Adem Uzuner'in de iş yeri büyük zarar görürken, su baskınları Uzuner'i 9 yıl önceye götürdü. Adem Uzuner, Beşikdüzü ilçesinde 2016 yılında yaşanan sel felaketinde iş yerinin su bastığını, oradaki iş yerinden sonra Trabzon'a geldiğini ancak yine benzer bir afete maruz kaldığını söyledi.

Uzuner, "Böyle bir afeti 2016 yılında Beşikdüzü’nde yaşamıştık. Aynı böyle dükkanımızı su basmıştı buna benzer bir durum olmuştu. Çok kötü olmuştu. O zaman da bu olayı yaşamıştık. Dün daha kötü idi zararımız epeyce var bir daha olmamasını temenni ediyoruz. Dükkanın içindeki sular sandalye boyunu geçti, canımızı kurtarmak için masaların üzerine çıktık. Sular masanın seviyesine kadar çıktı. Yağmur yaklaşık bir iki saat sürdü daha sonra çekildi, kurtardık. Masanın üzerine çıkıp canımızı kurtarma çabasına girdik malı mülkü bıraktık. Bu bölgedeki bütün işyerleri zarar gördü ama en çok da bu bölge zarar gördü. Rögarlar kapandı işyerimin içerisinde çamur girdi. Zarar konusunda sigortamız vardı, sigortaya başvurduk bekliyoruz. Tek tesellimiz can kaybı yaralanma olmaması. O anda müşteri olsaydı durum çok daha kötü olurdu. Camları kapıları kapatmamıza rağmen dükkân içerisine su girdi müşteri olmaması tesellimiz oldu" diye konuştu.