Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun Baltık Hava Polisliği misyonuna bir kez daha katkı sunmaya hazırlanıyor. Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo), Ağustos-Kasım 2026 döneminde Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde görev yapacak.

Görev kapsamında 5 adet F-16 savaş uçağı ile 76 personel Estonya'ya konuşlandırılacak. Türk pilotlar, Baltık hava sahasında olası ihlallere karşı 7 gün 24 saat esasına göre alarm-reaksiyon nöbeti tutacak.

NATO'NUN DOĞU KANADI İÇİN KRİTİK GÖREV

Pars Filo Komutanı Hava Pilot Yarbay Özdemir, Baltık Hava Polisliği görevinin Estonya, Letonya ve Litvanya'nın hava sahasının korunmasını amaçladığını belirterek, görevin NATO'nun doğu kanadının savunması açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.

Özdemir, görevin Türkiye'nin uluslararası alandaki caydırıcılığına ve müttefiklerle ortak çalışma kabiliyetine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

"TÜRK BAYRAĞINI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"

Görevin 5 uçak ve 76 personelle icra edileceğini belirten Özdemir, "Sınır ihlalleri ve tanımlanamayan hava araçlarına karşı 7/24 alarm-reaksiyon nöbeti tutacağız. Diğer müttefik ülkelerle ortak görevler gerçekleştireceğiz. Türk bayrağını Baltık semalarında en iyi şekilde temsil edeceğimize inancımız tamdır." dedi.

"GÖKYÜZÜ SİZLERİ BEKLİYOR"

Pilot Üsteğmen Özmen ise başarılarının arkasında yoğun eğitim ve ekip çalışmasının bulunduğunu vurguladı.

Savaş uçaklarının yalnızca pilotlarla değil, bakım personelinden kule görevlilerine kadar geniş bir ekibin özverisiyle görev yaptığını belirten Özmen, pilot olmak isteyen gençlere seslenerek, "Bu yol sarsılmaz bir disiplin, bitmeyen bir öğrenme tutkusu ve çelik bir irade ister. 'İstikbal göklerdedir' vizyonunun izinde bu gururu yaşamak istiyorsanız gökyüzü sizleri bekliyor. Aramıza katılın." ifadelerini kullandı.

ROMANYA GÖREVİ DE PLANLANIYOR

Türk Hava Kuvvetleri daha önce NATO kapsamında Polonya ve Romanya'da hava polisliği görevlerini başarıyla yerine getirmişti. Estonya görevinin ardından Aralık 2026-Mart 2027 döneminde Romanya'da gerçekleştirilecek NATO Hava Polisliği görevini de Türkiye'nin üstlenmesi planlanıyor.