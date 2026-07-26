Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemelerinde son haftaya girildi. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ödemelerin, 31 Temmuz Cuma günü mesai bitimine kadar tamamlanması gerekiyor.

ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

Yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında eşit taksitler halinde tahsil edilen MTV, Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) mobil uygulaması üzerinden ödenebiliyor.

Ödemeler ayrıca vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor.

Dijital Vergi Dairesi üzerinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar, şifre girmeden plaka, T.C. kimlik numarası ile tescil tarihi veya sahiplik belge tarihi bilgilerinden biriyle ödeme yapabiliyor.

SAHTE SİTELERE KARŞI UYARI

Yetkililer, internet üzerinden ödeme yapacak vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yalnızca "gib.gov.tr" adresi veya bankaların resmi internet siteleri üzerinden işlem yapmaları gerektiğini hatırlattı.

KİMLER MTV'DEN MUAF?

Yüzde 90 ve üzeri engelli bireylerin adına kayıtlı araçlar MTV'den muaf tutuluyor. Özel tertibatlı taşıtlar ile bazı yabancı diplomatik görevlilere ait araçlar da vergi kapsamı dışında yer alıyor.

Bunun yanı sıra kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları, belediyeler, köy tüzel kişilikleri, mahalli idare birlikleri ve Kızılay adına kayıtlı araçlardan da MTV alınmıyor.

MTV TUTARI ARACA GÖRE DEĞİŞİYOR

Motorlu Taşıtlar Vergisi; aracın yaşı, türü, motor hacmi, motor gücü, değeri ve ağırlığına göre farklılık gösteriyor.

Motor hacmi 1300 cc'ye kadar olan ve değeri 541 bin lirayı aşan otomobillerde yıllık MTV;

- 1-3 yaş için 6 bin 902 TL,

- 4-6 yaş için 4 bin 807 TL,

- 7-11 yaş için 2 bin 693 TL olarak uygulanıyor.

Motor hacmi 1301-1600 cc arasında olup değeri 541 bin lirayı aşan araçlarda ise yıllık MTV;

- 1-3 yaş için 12 bin 28 TL,

- 4-6 yaş için 9 bin 12 TL,

- 7-11 yaş için 5 bin 220 TL olarak belirleniyor.