İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Sivil Savunma Uzmanı olarak görev yapan Mahir Odabaşı tarafından, Kargı Ulu Camii’nde cuma namazı öncesinde “Kazalar ve Korunma” konulu bilgilendirme programı gerçekleştirildi.

Merkezi sistem aracılığıyla köyler dâhil tüm camilere ulaştırılan programda, yıldırımdan korunma, köy yangınları, elektrik yangınları ve doğalgaz kullanımı konusunda vatandaşlara bilgi verildi.

Farklı bir konuda gerçekleştirilen bilgilendirme programı, cami cemaatinin de takdirini topladı. Cami cemaati üyeleri uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kargı İlçe Müftüsü Süleyman Erbek de programa katkılarından dolayı Mahir Odabaşı’na teşekkür etti.

Mahir Odabaşı ise uygulamanın ilerleyen süreçte tarımdan sağlığa, trafikten edebiyata kadar farklı alanlarda Türkiye genelinde yaygınlaşmasını arzu ettiğini belirterek, “Konuşurken gözünün içine bakıp pür dikkat dinleyen bir cemaat görmek harika.” ifadelerini kullandı.