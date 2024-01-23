Akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat eden Hitit Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencisi Somalili Abdifitah Ali İsmail, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Genç yaşta yakalandığı hastalığa yenik düşen Afrikalı genç, ailesinin isteği üzerine Çorum'da defnedildi.

Merhumun cenazesi Akşemseddin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezarlık'ta toprağa verildi.

AŞGIN VE REKTÖR CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum'da okuyan Afrikalı öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.