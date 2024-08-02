Afyonkarahisar'da bir parktaki su kanalında kadın cesedi bulundu, 19 yaşındaki genç kadının cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, kent merkezi Selçuklu Mahallesi'ndeki Orhun Parkı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, su kanalında bir kadının yüzü koyun yattığını fark eden çevre sakinleri durumu polise bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kadının öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemelerde kadının 19 yaşındaki S.T., olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri olayla ilgisi olduğu iddia edilen genç kadının eski erkek arkadaşı Y.Ç.'nin peşine düştü.