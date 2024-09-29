Bolu'nun Mudurnu​'ya bağlı Musalla Mahallesi Kabaca Dibi bölgesinde meydana gelen olayda; Ö.K., işinin tamamladıktan sonra süt toplama aracını ormanlık alanın kenarına park etti ve bir daha kendisinden haber alınmadı.

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Seyirtepesine çıkan vatandaşlar, 3 çocuk babası olan 35 yaşındaki Ö.K.'yi ağaca asılı halde buldu. Ö.K.'yi o durumda gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Ö.K.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayı duyan ailesi, olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Ekipler, olaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Editör: İhlas Haber Ajansı