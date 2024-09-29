Bolu'nun Mudurnu​'ya bağlı Musalla Mahallesi Kabaca Dibi bölgesinde meydana gelen olayda; Ö.K., işinin tamamladıktan sonra süt toplama aracını ormanlık alanın kenarına park etti ve bir daha kendisinden haber alınmadı.

Seyirtepesine çıkan vatandaşlar, 3 çocuk babası olan 35 yaşındaki Ö.K.'yi ağaca asılı halde buldu. Ö.K.'yi o durumda gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Ö.K.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayı duyan ailesi, olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Ekipler, olaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı.