Çorum’da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısına yapılan Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi için görkemli açılış töreni düzenlendi.

7 katlı 50 ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin açılışına Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, sağlıkta son 20 yılda gerçekleşen değişim ve dönüşüme dikkat çekerek; “Son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlık alanında yapılan ilerlemeler ve dönüşüm ülkemizi en iyi sağlık hizmeti sunulan ülkelerden birisi haline getirmiştir. Pandemi ve deprem felaketi sağlık sistemimiz için büyük bir sınama olmuştur. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile hastalar ölüme terk edilirken, ülkemiz güçlü sağlık alt yapısı ve yetişmiş personeli ile bu sınamadan başarı ile çıkmıştır.” dedi

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya konuşmasında Çorum halkına sağlık alanında en kaliteli hizmeti verdiklerini belirterek; “AK Parti iktidarı döneminde sağlık alanında en iyisi, en kalitesini yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. 750 yataklı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemiz, yapımı devam eden 200 yataklı Devlet Hastanemiz, Diş Hastanemiz, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezimiz, ilçelerdeki hastanelerimiz ve Aile Sağlığı Merkezlerimizle Çorumlu hemşehrilerimize en kaliteli hizmeti vermekteyiz.” şeklinde konuştu

Kaya; “Çorum’un önemli ihtiyaçlarından biri olan Diş Hastanesi’nin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ise son yıllarda Çorum’a sağlık alanında yapılan yatırımlarla bölgenin parlayan yıldızı olmaya aday olduğunu söyledi.

Ahlatcı; “Açılışı yapmış olduğumuz Diş Hastanemizin de Çorum ve tüm Çorum halkına hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu

Vali Ali Çalgan Diş Hastanesi’nin sadece Çorum’a değil, bölgeye hizmet vereceğini kaydederek; Diş Hastanemiz yanlızca Çorum için değil, bölgemizdeki tüm vatandaşlarımız için önemli bir sağlık merkezi olacaktır. Hastanemiz 44 diş hekimi, 7 uzman diş hekimi, 6 hemşire, 42 sağlık personeli ve 15 genel idare personeli olmak üzere hali hazırda 205 personel ile hizmet vermektedir. Hastanemize yapılacak yeni atamalarla daha ileri düzeydeki ağız ve diş tedavileri mümkün olacaktır.” ifadelerini kullandı