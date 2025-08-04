Arca Çorum FK tesislerinde bakıma sona gelindi. Kırmızı Siyahlı takımın tesis sahasındaki yenileme çalışmaları büyük oranda tamamladı.

Küçük saha futbol oynamaya hazır hale getirilirken büyük saha ise hibrit dikibinin tamamlanmasının ardından Ağustos ayı sonuna kadar kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor.

Sezonun bitmesinin hemen ardından tesis sahaları komple sökülerek alt yapı tamamen yenilenmişti.

Alt yapısı yenilenen drenajları değiştirilen ve alttan ısıtma sistemi konulan iki sahanın çim kaplama işlemi bitti.

Hibrit dikimi ise küçük sahanın tamamlandı. Büyük sahanın ısıtma sistemindeki arıza nedeni ile büyük saha hibrit dikimi yapılamamış ve makina başka illere gitmişti.

Çorum FK ve Çorum Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen sahaların yenileme çalışmalarında küçük saha bir aylık bekleme süresini tamamladı ve son bir haftadır çik biçimi yapılarak sahaya motif verilmeye başlandı.

Tesis büyük sahasında ise çim kaplaması tamamlandı ve sulamasına devam ediliyor.

Büyük sahanın hibrit dikimi için makina en geç yarın Çorum’a gelecek ve 7-24 çalışması sonunda 10 gün sonunda bu sahanın nibrit dikimini tamamlayacak.

Bu sahanında 20-25 günlük bir bekleme sonunda Ağustos ayı sonuna doğru kullanıma hazır hale gelmesi amaçlanıyor.

Yarın Çorum’da toplanacak olan kırmızı siyahlı takım çalışmalarını küçük sahada yapacak.

Çorum FK’nın taktiksel çalışmalarını Yeni Stadyumda yapması ve büyük saha hazır hale gelene kadar ortak kullanımla devam etmesi bekleniyor.