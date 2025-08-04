Arca Çorum FK’nın anlaşmaya vardığı Cemali Sertel yarın Çorum’da resmi imzayı atacak ve ardından da takımla ilk antrenmanına çıkacak.

Hatayspor alt yapısından yetişen ve Eskişehirspor’da profesyonel olan ardından Başakşehir kulübüne transfer olan Cemali Sertel Rizespor, Antalyaspor ve son iki sezonda Hatayspor’da kiralık olarak forma giyen Cemali Sertel yeni sezon için Çorum FK ile uzun süredir görüşüyordu.

Kulübü ile yapılan bonservis görüşmelerinde anlaşma sağlanan Cemali Sertel’in yarın Çorum’a gelerek resmi imzayı atacağı ardından da yeni takımı ile ilk antrenmana çıkacağı öğrenildi.