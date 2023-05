AK Parti 28. Dönem Milletvekili Adayı Zeki Gül, Ahi Evran Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıda 2019’daki yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi(MHP)’nden Çorum Belediye Başkan Adayı olan Kenan Şahin ve Ahi Evran Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç, Gül’den övgüyle bahsederek, desteklerini ilettiler.

Toplantıda Zeki Gül, Belediye Başkanlığı döneminde esnaflarla uyum içerisinde çalıştığını milletvekili seçilmesi halinde de yine aynı uyum içerisinde çalışacağını belirterek, “Benim Çorumlu kardeşlerimin sıkıntısı derdi neyse kendi problemim olarak kabul edeceğim. Bana gelen her türlü sıkıntınızda elimden geldiğinden fazla çözmek için gayret göstereceğim. Ben sizlerden öncelikle çokça dua istiyorum. Sonrasında ise desteklerinizi istiyorum” diye konuştu.

ŞAHİN: LİYAKATİN ZİRVE NOKTASI ZEKİ GÜL

2019’daki yerel seçimlerde MHP’den Çorum Belediye Başkan Adayı olan Kenan Şahin, toplantıda söz alarak bir konuşma yaptı.

Zeki Gül’den bahsederken “liyakatin zirve noktası” diye bahseden Kenan Şahin, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Seçimin yaklaştığı son günlerde herkes yarışıyor. Allah herkese kolaylık versin. Ben de bu süreci bizzat yaşadım. Seçim sürecinde herkesin eleştirdiği bir liyakat meselesi vardır. Herkes tarafından eleştirilir. Ancak liyakatin zirve noktası Zeki Gül’dür. Bizim her zaman elimizden tutan isim Zeki Gül’dür. Yaklaşık bin kişilik bir esnafız. Bizim davamızın sahibi, savunucusudur. Sonuna kadar da nihayete erdirmek için elinden geleni yapmıştır. Her ne kadar aynı partiden olmasak da benim gönüldaşım. Çorum’a milletvekili seçilecekse, bu milletin vekili olacaksa, bu şehrin sorunlarını, eksiklerini bilen ve bu şehrin sorunlarının çözümünü de bilen isim Zeki Gül’dür. Liyakatin zirve noktasıdır. Zeki Gül’ün en büyük avantajı uzun süre Belediye Başkan Yardımcılığı ardından da Belediye Başkanlığı yapmasıdır. Adaylar içerisinde esnaf olan arkadaşlarımız var. Doktora yapmış arkadaşlarımız var. Ama Zeki Gül okul hayatını da belediyecilik hayatını da Çorum’da yaptı. İnşallah vekil olursa en çok verim alacağımız vekil olacağından ben eminim. Kooperatifimizi ziyaret etti teşekkür ediyorum.”

KILIÇ: BİZİ HER ZAMAN BAŞTACI YAPTI

Ahi Evran Yapı Kooperatifi Başkanı ve aynı zamanda Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Yalçın Kılıç da Gül’ün belediyecilik döneminde de bakan müşavirliği döneminde de kendilerini baş tacı yaptığını vurgulayarak, “Zeki Gül bizleri bakanlığa gittiğimizde her zaman en iyi şekilde karşıladı. Ne zaman telefonla arasak açamadığı zamanda bile geri dönüş sağladı. Belediyecilik döneminde gerek Ahilik kutlamalarında gerekse esnaf dualarımızda her zaman bizim yanımızda oldu. Hiçbir zaman mazeret üretmedi. Ne zaman davette bulunsak icabet etti. Zeki Gül esnafı her zaman baş tacı yaptı. Bizlerin üzerine düşense şimdi kendisine destek vermek ve meclise göndermek” açıklamasında bulundu.

(Haber Merkezi)