Ahlatcı Altın İşletmeleri, altın işletme tesisi kurulması için 125 milyon dolar yatırım kararı aldı.

Enerya Enerji bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri, sahip olduğu altın madeni ruhsatları ile ilgili altın işletme tesisi kurulması için 125 milyon dolar yatırım yapma kararı aldı.

Açıklama Enerya Enerji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri A.Ş.'nin (Ahlatcı Altın İşletmeleri) 12.12.2024 (bugün) tarihli yapılan yönetim kurulu toplantısında, Ahlatcı Altın İşletmeleri'nin mevcut durumda sahip olduğu altın madeni ruhsatları ile ilgili olarak altın işletme tesisi kurulması için 125.000.000 USD tutarında yatırım yapma kararı alındığı hususu Şirketimize bildirilmiştir."