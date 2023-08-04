Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Ticaret Borsası’nda çiftçi temsilcileri ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçilerin refahını artırmak için kararlı olduklarını belirten Milletvekili Ahlatcı, "Bu doğrultuda, çiftçilerimize destek olacak yeni projeler ve çalışmalar üzerinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Tüm sivil toplum kuruluşları ile birlik ve beraberliklerini güçlendireceklerini ifade eden Ahlatcı, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerde karşılaştığı zorlukları ve ihtiyaçlarını dinledikleri toplantı ile ilgili şu bilgiyi verdi: "Çiftçilerimiz, ülkemizin ekonomik gücünün temel taşıdır ve onların emeğine olan saygımız sonsuzdur. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçilerimizin refahını artırmak için kararlıyız. Bu doğrultuda, çiftçilerimize destek olacak yeni projeler ve çalışmalar üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Çiftçilerimiz, ülkemizin her bir köşesinde hayatımızı şekillendiren kahramanlardır. Onların yanında olmaya, ihtiyaçlarına duyarlılıkla yaklaşmaya devam edeceğiz. Tarımsal üretimin gücüne inanıyor, çiftçilerimizle birlikte ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz."