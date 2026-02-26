Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Dinçer Solmaz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Çorum ziyaretinde AK Parti ve MHP’yi ziyaret etmesini eleştirerek, “Devletin tarafsızlık ilkesinin zedelendiğine üzülerek şahit oluyoruz” dedi.

Bakan olduktan sonra kısa süre içinde ikinci kez Bakan Çiftçi’nin Çorum’a geldiğini hatırlatan Dinçer Solmaz, ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“Resmi bir ziyaret kapsamında Çorum’a gelen önceki vali, şimdiki bakan sayın Mustafa Çiftçi, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi ziyaretlerinin ardından AKP ve MHP’yi ziyaret etti.

Cumhuriyete karşı alerjisi olan bir kişinin Cumhuriyet Halk Partisi’ni ziyaret etmesi elbette ki beklenemezdi, nitekim de öyle oldu. Sayın Bakan, İçişleri Bakanı olmakla birlikte kendisini Cumhur İttifakının içerisine attı, bu iki parti haricinde de başka bir partiyi ziyaret etmedi.

Normal şartlarda tarafsız olması beklenen bir bakanın, Türkiye Cumhuriyetinin bir bakanının göreve gelir gelmez tarafını belli etmesini açıkçası yadırgamadım.

Programın içeriğinden haberimiz olmadığı gibi resmi bir ziyaretin AKP ve MHP ziyaretleri ile sınırlandırılmasını tebessümle karşıladım.

Devlet geleneği ne hallere geldi. Devletin tarafsızlık ilkesinin zedelendiğine üzülerek şahit oluyoruz.

Takdiri saygıdeğer Çorum halkına bırakıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetin bekçisi olmaya devam edecektir. Cumhuriyeti ilelebet yaşatmakta, Atatürk’ün ilke ve devrimlerine sımsıkı sarılmakta ve sahip çıkmakta kararlılığımız artarak sürecektir. Bu da böyle biline.” (Haber Merkezi)