İYİ Parti Alaca İlçe Başkanı Menderes Aydoğan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Teşkilatlardan Sorumlu Birim Başkanlığı’na hitaben yazdığı dilekçe ile görevini bıraktığını duyuran Aydoğan, partinin kuruluşundan bu yana yaklaşık 9 yıldır çeşitli kademelerde görev yaptığını, son 4 yıldır ise Alaca İlçe Başkanı olarak hizmet verdiğini belirtti.

İstifa gerekçelerini de açıklayan Aydoğan, Çorum teşkilatında şahsi menfaatlerin parti çıkarlarının önüne geçtiğini, bu durumun teşkilata zarar verdiğini ifade etti.

Aydoğan, liyakat sahibi olmayan kişilere önemli görevler verildiğini ve bu durumun teşkilat yapısını olumsuz etkilediğini savundu.

Söz konusu gelişmelerin partinin menfaatine zarar verdiğini belirten Aydoğan, bu gerekçeler doğrultusunda görevinden istifa ettiğini bildirdi.