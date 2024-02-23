Ahlatcı Çorum FK yarın sahasında oynayacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı siyahlı takımın Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmasına sakatlığı devam eden Atakan Cangöz dışında tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas çalışması ile devam etti.

Çalışmada daha sonra Teknik Direktör Serkan Özbalta Bodrumspor maçının oyun taktiği konusunda futbolcularla toplantı yaparak dikkat etmeleri gereken konularda uyarılarda bulundu.

Daha sonra önce yarı sahada mevkilere özel bir taktik çalışma yaptıran Teknik Heyet ardından tam sahada bunu devam ettirdi.

Bodrumspor maçının oyun taktiğini deneyen kırmızı siyahlı takımda futbolcuların morallerin yerinde olduğu gözlendi.

Ahlatcı Çorum FK’da Bodrumspor maçının hazırlıkları bugün yapılacak ter antrenmanı ile tamamlayarak tesislerde kampa girecek.