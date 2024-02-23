Ahlatcı Çorum FK’nın cumartesi günü sahasında oynayacağı Bodrumspor maçını İzmir bölgesi hakemi Ayberk Demirbaş yönetecek.

Ayberk Demirbaş Ahlatcı ÇorumFK’nın üçüncü Bodrurn FK’nın ise dördüncü maçında düdük çalacak.

Demirbaş bu sezon üçüncü kez kırmızı siyahlı takımın m maçına çıkacak. Demirbaş’ın yönettiği maçlarda Çorum FK Ümraniyespor deplasmanında 3-0 kazanırken son olarak ise ilk yarının son maçında sahasında Boluspor’u 2-0 yönettiği maçta düdük çaldı.

Demirbaş, konuk Bodrum FK’nın dördüncü maçında düdük çalacak.

İlk olarak 2. ligde Bodrum’un Kahramanmaraş deplasmanında 3-1 kazandığı maçı yöneten Demirbaş 1. ligde ise bu sezon Bodrumspor’un Boluspor’a deplasmanda 2-1 ve son olarakta Erzurumspor’a deplasmanda 1-0 yenildiği maçlarda düdük çaldı.

30 yaşındaki hakem Ayberk Demirbaş 1. ligde bu sezon 9 maça çıktı.

Bu dokuz maçtan beşinde Ahlatcı Çorum FK ve Bodrum FK maçlarını yönetmesi dikkat çekici.

Maçın yardımcı hakemleri ise İstanbul’dan Mehmet Kapluhan ve Şenol Bektaş. Maçın dördüncü hakemi de İzmir’den Aykut Sergin.

Maçın gözlemcisi ise Cengiz Akyüz.