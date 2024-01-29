Ahlatcı Çorum FK’nın cumartesi günü oynadığı Göztepe maçını 4 bin 856 biletli taraftar izledi.

Kırmızı siyahlı takımın grubun zirveye oynayan güçlü rakibi Göztepe ile sahasında oynadığı maçı Ahlatcı Çorum FK bileti ile 4606 biletli taraftar izlerken konuk Göztepe taraftarları adına ise 250 taraftar olmak üzere toplam 4856 biletli tarafta izledi.

Ligde son yedi maçında altı galibiyet alarak zirveye ortak olan Ahlatcı Çorum FK ile ligin en yüksek bütçeli takımlarından Göztepe arasındaki maça Çorum seyircisinin ilgisizliği sosyal medyada yorumlara neden oldu.

Kulübün kale arkası bayan tribünü ve öğrencilere uygulamasıda yine beklenen ilgiyi göstermemesi dikkat çekti.