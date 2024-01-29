Ahlatcı Çorum FK’nın Göztepe ile oynadığı maça protokolün ilgisi son haftaların en yüksek oranına ulaştı.

Kırmızı Siyahlı takımın Göztepe ile oynadığı maçı protokol tribününde AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kocaeli Yeniden Refah Partisi Milletvekili Mehmet Aşıla, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ahlatcı Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere. Kulüp Başkanı Oğuzhan Kaya ile birlikte Ahlatcı Holding locasında ise AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ahlatcı ile birlikte izlediler.