Ahlatcı Çorum FK’nın yarın sahasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçı Denizli bölgesi hakemi Feridun Daldaş yönetecek.

Feridun Daldaş bugüne kadar kırmızı siyahlı takımın 3 maçını yönetti.

2017-18 sezonunda kırmızı siyahlı takımın Tarsus İdman Yurdu deplasmanında 1-1 berabere kaldığı maçı yöneten Daldaş, 21-22 sezonunda kırmızı siyahlı takımın Bodrumspor deplasmanında 2-1 kazandığı maçta düdük çaldı.

En son ligin ilk yarısında 3-0 kazandığımız Altay maçını yönetecek olan 32 yaşındaki tecrübeli hakemin yardımcılıklarını ise Ömer Lütfü Aydın, Mahmut Gülle ve Erdem Demirtaş yapacak.