Ahlatcı Çorum FK kulüp sahibi ve kaptanı Murat Yıldırım, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kulübü ve futbolu bıraktığını açıkladı.

Kulübü Başkan Oğuzhan Yalçın'a devrettiğini belirten Yıldırım, özel durumlardan dolayı kulübe veda ettiğini dile getirerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'SÖZÜMÜZÜ TUTTUK, MAHCUP OLMADIK'

"Sevgili Çorumlular, bir buçuk yıl önce zor zamanlarda, hayalimiz olan şampiyonluk serüveninde memleketimizin takımı ve marka değeri Çorum FK'yı; birlikteliği, fedakarlığı, azmi, geceyi gündüze katıp yol almayı, meşakkati, özveriyi ve başarıyı şiar edinerek devraldım. Bu süre zarfında büyük bir sorumluluk altına girdik. Elimizden geleni yapıp tedbirlerimizi hazırlıklarımızı hayallerimize uyguladık. Siz değerli hemşerilerimiz ve taraftarlarımızın istikrarlı desteğiyle beraber 56 yıl sonra şampiyonluk yaşadık. Takımımızı sürekli gelişen şampiyonluklara, yeni başarılara odaklı, dünü değil yarını düşünen bir Çorum FK'ya çevirdik. Bir futbolcunun sahibi olduğu kulüpte oynayarak bu seviyede şampiyonluk yaşaması, Çorumlu kardeşinizin adını dünya futbol tarihine yazdırdı. Bundan sonra inşallah nice tarihler yazılır. Çorumlu'nun yaptığını kimse yapamaz. Allah'a şükürler olsun, bugünleri yaşadığım için. Sözümüzü tuttuk, sizlere mahcup olmadım, hamdolsun.

'KULÜBÜ OĞUZHAN YALÇIN'A DEVREDİYORUM'

Özel durumumdan dolayı sizlere veda ediyorum. Çorumluların emaneti olan Çorum FK'nın hisselerini yol arkadaşım Oğuzhan Yalçın'a devrediyorum. Çorum FK'dan futbolcu ve kaptan olarak ayrılıyorum, her

zaman taraftarı olarak kalacağım. Bugünlerde beni destekleyen eşime, arkadaşlarıma, eniştem Ali Gürsoy'a, yönetimimize, bu günlere gelmemizde çok emeği olan CEO'm Abdulhamit Yıldız'a, aynı havayı soluduğum takım arkadaşlarıma, İdari Menajerim Burak Çalık'a, personelimize bizleri bu yolda destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Maddi manevi destek olan, bu günlere gelmemize sebep olan sayın Muhsin Dere'ye ve Cantürk Alagöz Başkan'a en içten şükranlarımı sunuyorum. Bugün ayrılıyorum, kalben sizlerle beraber olacağım, inşallah ben de sizlerin kalbinde olurum.