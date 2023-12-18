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Ahlatcı Çorum FK perşembe akşamı Urfaspor ile oynayacağı ilk yarının son deplasman maçının hazırlıklarını hafta sonunda yaptığı çift antrenman ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmalara Sadık Arda, Berkay Can katılmazken Kerem Kalafat ve Geroldo ise takımdan ayrı olarak özel programda çalıştılar.

Teknik Direktör Serkan Özbalta hafta sonu çalışmaları öncesinde de futbolcularla birer toplantı yaparak Urfaspor maçının oyun taktiği konusunda uyarılarda bulundu ve futbolculara rakip takımın artıları ve eksileri konusunda detaylı bilgiler verdi.

Çorum FK dün saat 13’de ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanda daha sonra dar alanda pas çalışmasının ardından kalesiz oyun formatında pas yaptıran teknik heyet son bölümde ise yine kalesiz taktik çalışma yaptırdı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta bu çalışma sınasında futbolculardan devamlı isabetli pas yapmalarını ve basit top kaybı yapmalarını istedi.

Kırmızı siyahlı takım Urfaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı çalışma ile sürdürecek.