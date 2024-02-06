Ahlatcı Çorum FK’dan alkışlanacak bir uygulama daha.

Geçtiğimiz hafta içinde geçirdiği trafik kazası sonrasında genç yaşta hayatını kaybeden Mimar Sinan Gençlikspor kulübü sporcusu Hasan Mert Kesgin’i unutmadı.

Kırmızı siyahlı takım pazar günü Gençlerbirliği deplasmanında oynadığı maç öncesi ısınma ve serenomide üzerinde Cennette bir fazlayız Hasan Mert Keskin yazılı tişörtler ile çıktılar.

Ahlatcı Çorum FK’nın amatör futbolcu için yaptığı bu jest maçı izlemeye gelen taraftarların ve izleyenlerin büyük beğenisini ve alkışını aldı.