Tahsin Tam Ahlatcı Çorum FK’ya rakip oldu.

Tam, Çorum FK’dan Keçiörengücü maçının ayrıldı ve bugün Keçiörengücü ile resmi imzayı atacak.

Tecrübeli teknik adam Keçiörengücü ile anlaştı. Antrenör olarak bir çok takımda görev yaptıktan sonra Bodrum FK, Karacabey Belediyespor ve Bursaspor’un ardından önceki sezon ortasında Ahlatcı Çorum FK’ya gelen ve kırmızı siyahlı takımda şampiyonluk yaşayan Tahsin Tam bu sezon ilk yarısında 11. hafta maçında evinde Keçiörengücü’ne 3-2 yenildikten sonra karşılıklı anlaşarak yollar ayrılmıştı.

Keçiörengücü sezona Cenk Özcan ile başladı daha sonra Ahmet Cingiz ile anlaşan mor beyazlı takımda son hafta evinde Boluspor’a 2-1 mağlup olduktan sonra Cingiz ile yollar ayrıldı.

Yeni teknik direktör adayları arasında Tahsin Tam ile görüşen Keçiörengücü anlaşma sağladı.

Tam bu sabah Ankara’ya gelerek resmi imzayı attıktan sonra yeni takımı ile ilk antrenmana çıkacak.