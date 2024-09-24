Bugünlerde yerel basında ve sosyal medyada dillendirilen bir konu var. Mevzu tüm Çorumu yakından ilgilendiriyor. Söz konusu olan tartışma, Çorumu, civardaki birçok ilin teveccühünü kazanarak ilgi odağı haline gelmesine ortam sağlayan bir yapı üzerinden yürüyor. Mesele, bölgesel bir cazibe merkezi olan bu yapı üzerinde gerçekleşen bazı tadilat çalışmaları…

Sosyal medyadaki yorumları, eleştirileri okursanız burada yaşayan insanların çok adaletli, hakkaniyetli, yapılan hiçbir yanlışa izin vermeyen, tüm gövdesiyle ve benliğiyle doğrunun yanında dimdik durduğunu sanırsınız.

Konu ile ilgili soruları tersten soralım. AVM' de yapılan bu tadilatların kime ne zararı var? Kim rahatsız? Hayatın akışını olumsuz yönde etkileyen bir durum söz konusu mu?

AVM, sahip olduğu düzenli bir yüzey üzerinde, özenle çizilmiş, başı, sonu, çerçevesi belli bir yapı. Otopark imkânı ve etrafındaki tüm bağlantı yolları ile ilimizdeki diğer tüm yapılara örnek olacak cinsten… İçerisinde barındırdığı çağdaş görünümü ve temizliği ile büyük şehir AVM'lerini aratmadığına hiç girmiyorum bile…

Öyle ki ne zaman AVM civarından geçsem içimden, "keşke bundan elli sene önce inşa edilen yapılar da böyle insana saygılı olsaydı!" diyorum. Tabi o zamanlar insana saygıdan çok, kişi ve kişilere saygı vardı. Şehrin birçok lokasyonunda gözünüze çarpan, nerede bir çirkinlik, düzensizlik, eğri büğrü, saçma sapan bir yol ya da yapı görürseniz oraya iyice bir daha bakın; Orada bir Ahmet ya da Mehmet göreceksiniz. Hatırlı! Ricası geri çevrilemeyecek, incitilemeyecek derecede mühim insanlar!

Çorumu benden daha iyi tanıyan abilerimle konuşuyorum. Çorumun hafızası olan insanlarla. Gerçi son zamanlarda sayıları oldukça azaldı bu insanların. Gördüğüm yerde yapışıyorum kollarına, gel bir çay ısmarlayım deyip konuşuyorum onlarla. Kitapların yazamadığını, kâğıtların diyemediğini diyorlar bana.İçten… "Şurayı Ahmet yaptı, yol için bahçesinden iki metre vermedi. Nuh dedi, Peygamber demedi. Kıramadılar. Peki, abi olsun dediler…" "Şurayı Mehmet yaptı. Kızı ona küstüğü için sonradan üzerine bir kat daha çıktı…"

Abimle çayımızı yudumlarken ağzımdan sık sık yok artık! Vay be! Hadi canım! Gibi şaşırma efektleri çıkıyor istemsiz…

Çorumun plansız, düzensiz, çirkin yapılaşmasına bir suçlu aranıyorsa bulunacak en son kişi ile uğraşıyorlar. Abiler hâlâ hayatta. İsterseniz size bir çay randevusu ayarlayabilirim. Çok hoş sohbettirler. İyi yarenlik ederler insana. Ha bu arada elinizi çabuk tutun. Ne kadar daha yaşarlar bilemiyorum…

Geçenlerde evin önüne yapılan yeni yol üzerine Belediye'den hız kesme kasisi istedik. Belediye yolun yoğun olmadığını söyleyerek olumsuz cevap vermiş. Allah göstermesin bir trafik kazası ile o yola derhal bir kasis yapmak zorunda kalırlar! Koşa koşa… Demem o ki hayatın akışını öngörecek olanlar büyüklerimiz, bizleriz… Yöneticilerin en büyük görevi, atacakları adımlarda hayatın akışını gözetmeleridir. Bunu yaparken de kişi merkezli değil insan merkezli düşünmek en büyük erdemdir!

Sen onu bunu boş ver Ahlatcı'ya ne yapacağız?

İlimiz tertemiz olacak, günahlarından arınacak, huzura erecekse tüm AVM'yi yıkın gitsin!