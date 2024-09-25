Bireyler sıklıkla rahatsız edici ve fayda sağlamayan düşünceler, tetikleyici duygular ve olumsuz sonuçlara yol açan davranışlarla mücadele ederler. Ergenlik döneminin zorlukları düşünüldüğünde destek olmanın önemi görülmektedir. Bu dönemdeki gence kendini daha iyi hissetmesi, daha uyumlu davranış sergilemesi ve böylece yaşam doyumu artırabilmesi için destek olmak gerekmektedir. Ergenlik dönemindeki gencin düşündüğü, hissettiği ve davrandığı şekilde onlara destek olmak temel amaç olmalıdır.

Çoğu zaman duygusal ve davranışsal açıdan değişim olabilmesi için düşünceleri değiştirmenin yeterli olduğu düşünülür. Bir bakıma doğru bir yaklaşım olsa da eksiktir. Çünkü duygular, davranışlar ve düşünceler birbirine karşılıklı olarak bağlıdır. Birinde meydana gelen değişim diğerlerinin değişme ihtimalini de artıracaktır. Gerçek bir değişimden bahsedebilmek için duyguları, düşünceleri ve davranışları değiştirmek ayrı ayrı ele alınmalı ve ayrı ayrıdesteklenmelidir.

Duygusal Değişime Destek Olmak

Bazı ergenler duygularını hem sözel hem de sözel olmayan yollarla açıkça ifade ederken, bazıları yaşadıkları kaygıyı ve duygularını daha fazla içlerinde tutuyor olabilirler. Ergenler bu dönemde duygularını tanımlamakta güçlük çeker ve yüzleşmekte zorlanırlar. Duygular ifade edildiğinde daha iyi hissetme ve sakinleşme eğiliminde olduğumuz açıktır. Ergenlerde de üzgün olduklarında ağlamak işe yarar. Ağladıktan sonra her ne kadar kendilerini mutlu hissetmeseler de daha rahat ve huzurlu hissederler. Bu durum öfkeli anlar için de geçerlidir. Bağırarak, bir yastığı yumruklayarak ya da dikkati başka yere çekerek öfkeyi atmaya çalışabilirler. Duygularını davranışla da olsa ifade edebilen gençler rahatlayacaktır. Daha iyi hissetmelerine yardımcı olabilmenin yolu duygusal boşalım yaşamalarını desteklemektir. Gencin hissettiği duyguyu boşaltmasına yardımcı olurken tam olarak duyguyu yaşamasına olanak sağlamak gerekir. Ancak çok öfkeli bir genç için güvenli bir ortam sağlamak gerektiği unutulmamalıdır.

Duygularını ağlayarak ifade eden bir ergene bu durum doğal olduğu söylemeniz yeterli olacaktır. Ağlarken nasihat, teselli vb. yardımı kabul etmeyecektir. Ağlamasının bitmesini beklemek en faydalı olandır. Engellenme, öfke ve çaresizlik gibi duygulardan kaçmak yerine yaşaması gerektiği konusunda cesaretlendirmek de önemli bir duygusal değişim desteğidir.

Düşüncenin Değişimine Destek Olmak

Düşünce değişimini destekleyebilmek için öncellikli olarak ergenlerin yaşadıkları dünyaya olan bakış açılarını ve algılarını değiştirmeye olan tavırlarını anlamak gerekir. Ergenlerin akranlarıyla olan normal iletişimleri eşitlikçi ve karşılıklıdır. Bu iletişim şekli onlar için gelişim evrelerine uygun, özerkliklerini destekleyen ve benlik algılarına tutarlıdır. Ayrıca ergenler için temel akıl alma referansı arkadaşlarıdır.

Ergenlerin dünyayı algılayış biçimlerini değiştirebilmeleri için tartışma ortamı olan güvenli ve karşılıklı iletişime imkan sunan etkileşimle mümkün olmaktadır. Ergenlerin düşüncelerinde destek olabilmek için akranlarına yönelik tutumlarını incelemek ve birbirlerine meydan okumalarını anlamak gerekir. Benzer bir iletişim tarzıyla destek olmak mümkün hale getirilebilir. İş birliği halinde olarak yapılarını zorlama, gözden geçirme ve revize etme sürecindeki ergenin değişimini destekleyerek işini kolaylaştırabilirsiniz.

Davranış Değişimine Destek Olmak

Bazı ergenler için duygusal boşalımı sağlamak ya da düşünce şeklini değiştirmek davranış değişikliği için yeterli olurken bazı ergenler için ise yalnızca davranış değişikliğine odaklanmak gerekebilir. Ergen, sergilediği farklı davranışlara ve bunların sonuçlarına yönelik yaptığı seçimleri gözden geçirmeye teşvik edilirse davranış değişikliği için motive olacaktır. Çoğu zaman davranışlarını değiştirmeyi açık bir dille ifade ederler. Ancak bu değişimi gerçekleştirmeye çalışırken uygulama aşamasında sıkıntı yaşarlar. Bu güçlük durumunda davranışa eşlik eden ve harekete geçmekten alıkoyan faktörlerin incelenmesi faydalı olacaktır. Bununla ilgili hazırlanacak plan işleri kolaylaştıracaktır. Planın işlemesinde bir sıkıntı yaşanmaması için uygun iletişim becerileri desteği alınmalıdır. Plan uygulamaya konuldukça planın işlemekte olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Bunun için profesyonel bir uzmandan destek almak fayda sağlayabilir. Davranış değişimi zorlayıcı bir süreçtir. Değişim planında aksilerin meydana gelmesi olağandır. Önemli olan gösterilen çabayı desteklemeye devam etmektir. Davranış değişiminde elinden geleni yaptığı halde istenen değişime uğrayan ergen haksız hissettirilmemelidir. Haksızlığa uğradığını düşünürse bir başka zaman yeniden değişimi denemeyi reddedecektir. Ayrıca başarıya ulaşan ergen de yalnızca başarıya ulaştığı için değil süreç boyunca gösterdiği çaba için de takdir edilmelidir.

