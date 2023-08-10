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HURŞİT BOZKURT

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) Ahlatcı Holding iştiraki Enerya Enerji AŞ’nin halka açılma başvurularına onay verdiğini duyurdu.

SPK tarafından yayımlanan haftalık bültende, Baydöner Restoranları ve Enerya Enerji AŞ’nin halka arz başvurusunun onaylandığı bildirildi.

Enerya Enerji’nin halka arzıyla ilgili veriler ve bilgiler de kamuoyuyla paylaşıldı.

Enerya’nın halka arzında, şirketin ortağı konumunda bulunan halka açık Ahlatcı Doğalgaz Dağıtım Enerji ve Yatırım'a (#AHGAZ) ait 14 milyon TL nominal değerli B grubu payların satışı yapılacak.

Halka arzda, 1 TL nominal değerli Enerya Enerji hisseleri 88,76 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak, ek pay satışı ise yapılmayacak.

Şirketin mevcut sermayesi 120 milyon TL iken yeni sermaye 145 milyon TL seviyesine yükseltilecek.