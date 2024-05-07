Ampute Milli Futbol Takımı, 1-8 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Çorum'da sürdürüyor.

Fransa'da yapılacak şampiyona öncesi kamp yapan milli takıma AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı’dan destek ziyareti geldi.

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz ve futbolcularla biraraya gelen Ahlatcı, Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek olan milli takıma üstün başarılar diledi.

SPORCULARA LEBLEBİ HEDİYE ETTİ

Avrupa Şampiyonası öncesinde takıma moral ziyaretinde bulunduklarını ifade eden Yusuf Ahlatcı, “Kupa size ve ülkemize çok yakışacak” diyerek antrenör ve sporculara destek verdi. Ahlatcı, ayrıca, milli takıma özel hazırlattırdığı leblebileri de tüm sporcu ve teknik ekibe ikram etti. Şampiyonada Azerbaycan, İrlanda ve İsrail'in bulunduğu C Grubu'nda mücadele edecek ay-yıldızlılar, karşılaşmalarını Fransa’nın Camille Fournier Stadı'nda oynayacak.