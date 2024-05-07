Beltaş 2. Amatör Küme’de play-off heyecanı sona yaklaştıkça artıyor.

A grubunda Mecitözü Gençlerbirliği B grubunda ise Osmancıkgücü liderliklerini sürdürürken gruplarda ikincilik için kıyasıya bir mücadele var.

A grubunda lider Mecitözü Gençlerbirliği’nin bay geçtiği haftanın kritik maçında Alacagücüspor sahasında konuk ettiği Düvenci Belediyespor’u 5-1 gibi farklı skorla yenerek üçüncü sıraya yükseldi ve yarışta 'bende varım' dedi.

Buharaspor ise Sungurluspor önünde 4-1 galip gelerek iki maçlık galibiyet serisi ile ikinci sıraya yükseldi ve yarış iyice kızıştı.

Bu grupta beş takımdan dördü play-off yarışı içinde ve Mecitözü Gençlerbirliği en avantajlı takım konumunda.

B grubunda ise lider Osmancıkgücüspor Mecitözüspor deplasmanından zorlu mücadeleden 1-1 beraberlik ile dönerek yenilmezlik ünvanını korudu ve 11 puanla en yakın rakibinin beş puan önünde yoluna devam etti.

Oğuzlar Belediyespor ise sahasında konuk ettiği Bayat Belediyespor önünde 4-2 kazanarak ikinci sıraya yükseldi 

Bu grupta ise Osmancıkgücü play-off için büyük avantaja sahip dört takımında play-off yarışı içindeler.

Ligde bu hafta sonu A grubunda iki maç oynanacak. Lider Mecitözü Gençlerbirliği Düvenci Belediyespor önünde galibiyet arayacak.

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Alacagücüspor ise Sungurluspor deplasmanınra kazanarak ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor.