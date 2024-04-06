Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri olan ve bünyesinde binlerce kişiyi çalıştıran Ahlatcı Holding personel alımı yapacak.

Kariyer.net sitesinde yer alan ilana göre Enerji, Değerli Madenler ve Mamülleri / Kuyumculuk, Otomotiv, Sağlık, Finans ve Yatırım Danışmanlığı, Savunma Sanayi gibi sektörlerde 49 şirket ile faaliyet gösteren Ahlatcı Holding, şirketlerine yatırım uzmanı, finans uzmanı ve makine mühendisi alımı yapacak.

İlanlara ilişkin detaylı bilgiler kariyer.net internet sitesinde yer almakta.