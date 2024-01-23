Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 27 Ocak Cumartesi günü Ankara’da “2024 Yılında Ekonomiye Genel Bakış ve Borsa İstanbul’da Yatırım Stratejileri” altında seminer düzenleyecek.

Türkiye’de sermaye piyasalarına olan ilgili ve finansal okuryazarlığı arttırmak amacı ile 27 Ocak Cumartesi günü Ankara Point Hotel’de saat 13.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek.

Programla ilgili Ahlatcı Yatırım’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“600 milyon TL ödenmiş sermayeye sahip Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. faaliyetlerine ana merkezi İstanbul’da olmak üzere 2 Şube, 5 irtibat bürosu ile Hisse Senedi, Vadeli Piyasalar, Opsiyon ve Yurtdışı Vadeli Ürünler, Yatırım Danışmanlığı, Bireysel Portföy Yönetimi, Kurumsal Finansman ve ayrıca Forex piyasalarında yatırımcılara hizmet vererek devam etmektedir. Kalite ve güven prensiplerine bağlı, kurumsal bir yönetim yapısına sahip olan Ahlatcı Yatırım, müşteri memnuniyetini ön planda tutan, güçlü sermaye yapısı ve rekabetçi avantajları ile her zaman şeffaf ve dürüst çalışma anlayışı içerisinde faaliyetlerini tüm yurt genelinde katma değer yaratarak sürdürme anlayışındadır.

Bu hedef doğrultusunda 27 Ocak 2024, Cumartesi günü Ankara’da “2024 Yılında Ekonomiye Genel Bakış ve Borsa İstanbul’da Yatırım Stratejileri” başlığı altında seminer düzenleyecek olan kurumun seminer detayları aşağıda yer almaktadır.

Seminerimiz “2024 Yılında Ekonomiye Genel Bakış ve Borsa İstanbul’da Yatırım Stratejileri” başlığı ile Genel Müdür Yardımcımız Sayın Tonguç Erbaş, Araştırma Müdürümüz Sayın Barış Ürkün, Satış ve Pazarlama Müdürümüz Sayın Hakan Mercan ve Araştırma Uzmanımız Sayın Tuğba Ekin sunumlarıyla gerçekleştirilecektir. Piyasalara ilgi duyan yatırımcıların sermaye ve finans piyasaları ile ilgili sorularının da değerlendirileceği seminerimize tüm değerli piyasa katılımcılarını bekliyoruz.”