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Ahlatcı Yatırım 8-15 Aralık 2023 dönemini kapsayan haftalık model portföyünü web sitesinde yayınladı.

Ahlatcı Yatırım'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

Geçen hafta model portföyümüzde yer alan pay senetlerinden EKGYO, HEKTS ve KOZAL hedef fyat aralığına ulaşmıştır. Bu tarih aralığı içinde gördüğü en yüksek seviyeye istnaden br öncek hafta sonu kapanış değerine göre en yüksek getiriyi sağlayan pay senedi %8,3 yükseliş yaşayan EKGYO olmuştur.

1 Aralık – 8 Aralık aralığında XU100 endeks %1,40 değer kaybederken model portföyün aynı peryottak değer kaybı ortalama %3,49 olmuştur. Yeni hafta için ENJSA, ENKAI, POLHO, SARKY ve TMSN ihsselerini ekliyoruz.