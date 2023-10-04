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Borsatek'in haberine göre, Ahlatcı Yatırım, bu hafta model portföyüne AYDEM, CEMTS, GSDHO, HEKTS ve TEKFEN hisselerini ekledi.

Bu hisseler, büyüme potansiyelleri, güçlü finansal yapıları ve sektörlerindeki lider konumları nedeniyle seçildi.

Pay senetlerinin detayları

AYDEM (Aydem Yenilenebilir Enerji): Enerji sektöründe faaliyet gösteren AYDEM, Türkiye'nin en büyük elektrik dağıtım şirketlerinden biridir. Şirket, yenilenebilir enerji alanında da önemli yatırımlara sahiptir.

CEMTS (Çemtaş): Çelik sektöründe faaliyet gösteren CEMTS, Türkiye'nin en büyük çelik üreticilerinden biridir. Şirket, inşaat, otomotiv ve makine gibi sektörlere üretim yapmaktadır.

GSDHO (GSD Holding): Çok sektörlü bir holding olan GSDHO, inşaat, enerji, madencilik ve perakende gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.

HEKTS (HEKTAŞ): Tarım sektöründe faaliyet gösteren HEKTS, Türkiye'nin en büyük tarım şirketlerinden biridir. Şirket, hububat, bakliyat, meyve ve sebze gibi ürünler yetiştirmektedir.

TEKFEN (Tekfen): Çok sektörlü bir holding olan TEKFEN, inşaat, enerji, sigortacılık ve gayrimenkul gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.