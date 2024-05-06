AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı Çorum İşitme Engellilerspor kulübünü ziyaret etti.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ile birlikte Çorum İşitme Engellilerspor kulübünü ziyaret eden Yusuf Ahlatcı burda Kulüp Başkanı Mürsel Barıldar ve yönetim kurulu ve üyeler ile bir araya geldi.

Ziyaret sırasında Çorum İşitme Engelliler Kulübü Başkanı Mürsel Barıldar kulübün çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve önümüzdeki aylarda katılacakları turnuvalar için destek istedi.

Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ise sporun gelişimi için tesisleşme adına çok önemli aşama kaydettiklerini ve yeni tesislerinde kazandırılması ile bu anlamda eksiklerinin kalmayacağını söyledi.

İşitme Engellilerspor kulübününde faaliyetlere katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahlatcı, ellerinden gelen desteği ve her zaman yanlarında olacağını söyledi.

Ziyaret sonunda Yusuf Ahlatcı Çorum İşitme engelliler kulübüne tşört ve top hediye etti katılacakları turnuvalarda başarılar diledi.