Erkekler Basketbol Bölgesel Liginde uzun yıllar sonra ilimizi temsil eden Çorum Belediyespor play-off ilk maçında evinde Gaziantep Belediyespor’a farklı yenilerek üst tura çıkma umutlarını büyük oranda bitirdi.

Bu sezon erkekler bölgesel basketbol liginde ilimizi temsil eden Çorum Belediyespor grup maçlarını dördüncü olarak tamamlayarak play-off’ta grubunu birinci bitiren Gaziantep Belediyespor ile eşleşmişti.

Cumartesi günü TOKİ Spor Salonu’nda Çorum Belediyespor ile Gazintep Belediyespor takımları karşılaştı.

Tecrübeli isimlerden kurulu rakibi önünde maçın tamamında hücumda varlık gösteremeyen temsilcimiz ilk periyotta rakibinin 28 sayısına karşın 13 sayı attı.

İkinci periyotta oyunda dengeyi kuran Çorum Belediyespor be periyotu 24-23 mağlup tamamlarken konuk takım ilk yarıyı 52-36 geride tamamladı.

Üçüncü periyotta yeniden kontrolü eline geçiren konuk takım bu periyodu 25-12 gibi farklı skorla önde tamamladı ve son periyoda 77-48 önde girdi.

Son periyotta ta üstün bir oyun sonunda 20-8 önde tamamlayan Gaziantep Belediyespor maçtan 56-97galip ayrılarak bir üst tura yükselmeyi büyük oranda garantiledi.

İki takım 11 Mayıs cumartesi günü saat 16’da Gaziantep Talat Özkarslı Spor Salonu’nda rövanş maçında karşılaşacaklar.

Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık, Gaziantep yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, bu sezonu test sezonu olarak gördüklerini belirtti.

Genç oyuncularının performansını görmek adına iyi bir sezon geçirdiklerine vurgu yapan Karabıyık, gruplarında deneyimli takımlara karşı mücadele ederek oyuncularının tecrübe kazandığını da ifade etti.

Takımın bu seneki performansının umut verdiğini de söyleyen Karabıyık, yeni sezonda bambaşka bir Çorum Belediyespor izlettireceklerini belirtti.