AK Parti Sungurlu İlçe Teşkilatı "en başarılı teşkilat" seçildi.

AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda, İlçe Teşkilatının “en başarılı teşkilat” seçilmesinden büyük bir gurur duyduklarını açıklayan İlçe Başkanı Nuh Alıç, teşkilat çalışmalarında en çok üye kazandıran AK Parti Sungurlu Gençlik Kolları Başkanı Alaattin Enes Özdemir’i de tebrik etti.

Aluç, “Emek veren tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, birlik ve beraberlik içinde nice güzel çalışmalara imza atacağımıza yürekten inanıyorum,” ifadelerini kullandı.