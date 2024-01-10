AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Genç İş Adamları Derneği ile Ece Holding’e bağlı ISVEA’yı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve yönetim kurulu üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette Milletvekili Ahlatcı, GİAD Başkanı Burak Küçükbenli ve yönetim kurulu üyeleri ile kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

Sanayicilerin genel istek ve talepleri hakkında bilgi alışverişinin yapıldığı toplantıda genç iş insanlarının talepleri dinlenildi.

Çorum’daki genç girişimcilerin her zaman yanlarında olmaya hazır olduklarını belirten Ahlatcı, “Kıymetli gençlerimizin planlamış oldukları projeler üzerine konuştuk. İş dünyasının büyümesi ve gelişmesi, ilimizin kalkınması için büyük önem taşıyor. Bu çerçevede, GİAD’a çalışmalarında başarılar diliyorum. Özellikle ekonomi politikaları konusunda vaat edilen hususların güçlü Türkiye’nin tesis edilmesi için büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Toplumsal olayların ve siyasi gelişmelerin ekonomiyi doğrudan etkilediği günümüzde, sağlanacak istikrar ve güven ortamıyla, ekonomimizi daha güçlü hale getirmemiz gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

Ahlatcı daha sonra OSB ziyaretleri kapsamında beraberindeki heyetle Ece Holding’e bağlı seramik ve banyo ürünleri üretimi yapan ISVEA’yı gezdi.

Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz ile birlikte üretilen ürünlerin bulunduğu bölümleri gezen Ahlatcı, yapılan üretim ve çalışma faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler aldı.

Çorum sanayicilerinden övgüyle bahseden Ahlatcı, “Vizyonu, sektöründeki liderliği ve başarıları ile gurur kaynağımız olan Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz ve emekçi kardeşlerimizi ziyaret ettik. Bizleri değerli bir nezaket ve ev sahipliğiyle ağırlayan Erdem Çenesiz’e teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Daha sonra Ece İsvea'ya bağlı Göbbler Forklift fabrikasına geçen Ahlatcı, Göbbler'in elektrikli forklift sektöründe öncü olan bir marka haline geldiğini söyledi.