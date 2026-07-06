Çorum'da fırın ve marketler arasında ekmek fiyatlarında rekabet yaşanıyor.

Kentte bu yılın başlarında 210 gram ekmeğin fiyatı 15 lira olarak belirlenmişti.

Son günlerde hem marketler arasında hem fırınlar arasında rekabet yaşanınca ekmek fiyatları düşüşe geçti.

Bazı zincir marketlerde ve tarım kredi kooperatifinde ekmek fiyatı 7 liraya kadar düştü.

Bazı fırınlar ise ekmeği 10 liradan satışa sundu.

Fırın ve marketler arasındaki rekabet en çok vatandaşa yaradı.

Ucuz ekmek almak isteyen vatandaşlar, ekmek fiyatlarını indiren marketlere yöneldi.

Ekmek fiyatlarındaki indirimin geçici olması bekleniyor.

Halk Ekmek’te ise 210 gram ekmek 10 TL’den satılıyor.