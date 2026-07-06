Çorum’un Dodurga ilçesinde haşhaş hasadı başladı.

İlçe Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ilçede yetiştiriciliği yapılan haşhaş alanlarında kırımı gerçekleştirilen ürünlere yönelik saha çalışması yaptı.

Üreticilerle bir araya gelen ekipler, haşhaş kırımı süreci yerinde inceledi ve üretim dönemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen çalışmalarda; ürünün hasat ve kırımı aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar, elde edilen ürünün uygun koşullarda muhafazası ile üretim sürecinde karşılaşılan durumlar hakkında üreticilerle görüş alışverişinde bulunuldu.

Saha çalışmaları kapsamında özellikle; haşhaş kapsüllerinin olgunluk durumu, kırım işleminin uygun zamanda gerçekleştirilmesi, ürünün yabancı maddelerden arındırılarak muhafaza edilmesi, ve üreticilerin üretim sürecinde dikkat etmesi gereken hususlar üzerinde duruldu.

İlçe Tarım Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Üreticilerimizin emeğinin korunması, kaliteli ürün elde edilmesi ve tarımsal faaliyetlerin verimli şekilde sürdürülmesi amacıyla saha çalışmalarımız devam etmektedir.” denildi (Haber Merkezi)